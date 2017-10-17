В Зимбабве конкурс на должность палача составляет более 50 человек на место

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Более 50 граждан Зимбабве подали заявление о приеме на работу в должности палача, которая остается вакантной более десяти лет, сообщила замглавы министерства юстиции Виргиния Мабхиза.

Смертная казнь в Зимбабве осуществляется через повешение. Последний раз высшая мера наказания применялась в 2005 году, однако власти страны официально не объявляли о моратории на смертную казнь.

"Люди очень заинтересованы. Отклик на вакансию был ошеломляющим, мы получили заявления как от мужчин, так и от женщин, желающих занять пост палача. За несколько месяцев мы получили более 50 обращений", — заявила замглавы минюста, слова которой приводит местная газета NewsDay. Она не сообщила, когда в ведомстве определятся с кандидатом.

Издание отмечает, что бывший министр юстиции Эммерсон Мнангагва был убежденным противником смертной казни, но его преемник Хаппитон Боньонгве еще не высказал свою позицию по этому вопросу.