В Великобритании не признают декларацию о независимости Каталонии

ЛОНДОН, 17 окт – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила испанскому коллеге Мариано Рахою, что ее страна не намерена признавать декларацию Каталонии о независимости, сообщил официальный представитель британского премьера.
Представитель правительства также сообщил, что стороны в телефонном разговоре затронули процесс переговоров по выходу Великобритании из Европейского союза. Предполагается, что лидеры двух стран встретятся и обсудят в том числе эту тему на этой неделе в Брюсселе, где 19-20 октября пройдет саммит ЕС.
После этого глава правительства автономного сообщества Карлес Пучдемон заявил, что результаты голосования (90% принявших в нем участие поддержали независимость, явка при этом составила 43%) являются достаточным основанием для провозглашения независимости, однако предложил региональному парламенту отложить объявление независимости на время переговоров с испанскими властями. Правительство Испании требует от женералитета дать четкий ответ, провозглашена ли независимость.