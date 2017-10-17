Колумбия требует всеобщих выборов в Венесуэле

МЕХИКО, 17 окт – РИА Новости. Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос считает, что единственным выходом из политического конфликта в Венесуэле могут быть всеобщие выборы.

"Перед лицом непризнания результатов выборов в Венесуэле решением являются всеобщие выборы с международными наблюдателями и независимым национальным избирательным советом", – написал Сантос в своем микроблоге в Twitter.

Ante no reconocimiento de resultados electorales en Venezuela la solución es: elecciones generales, veedores extranjeros y CNE independiente — Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) 17 октября 2017 г.

По последним официальным данным избирательных властей Венесуэлы, в ходе состоявшихся в воскресенье выборов губернаторов проправительственная Единая социалистическая партия выиграла выборы губернаторов в 17 штатах страны, оппозиция — в пяти штатах. Еще в одном штате — Боливаре — результаты до сих пор не объявлены.

Оппозиция Венесуэлы уже заявила, что не признает итогов губернаторских выборов в их нынешнем виде и продолжает свой пересчет голосов, а также требует полного пересчета голосов по итогам выборов и отказывается до этого момента от переговоров с властями.