В Турции при взрыве около автобуса с полицией пострадали минимум 12 человек

АНКАРА, 17 окт – РИА Новости, Алена Палажченко. Не менее 12 человек ранены во вторник в результате взрыва около автобуса с полицейскими в городе Мерсин на средиземноморском побережье Турции, сообщает телеканал NTV.

Ранее сообщалось, что в городском районе Енишехир была совершена террористическая атака, направленная на перевозивший полицейских автобус. На место ЧП прибывают машины скорой помощи и полиция.

​