В Турции при взрыве около автобуса с полицией пострадали минимум 12 человек

АНКАРА, 17 окт – РИА Новости, Алена Палажченко. Не менее 12 человек ранены во вторник в результате взрыва около автобуса с полицейскими в городе Мерсин на средиземноморском побережье Турции, сообщает телеканал NTV.
Ранее сообщалось, что в городском районе Енишехир была совершена террористическая атака, направленная на перевозивший полицейских автобус. На место ЧП прибывают машины скорой помощи и полиция.
#BreakingNews Bomb attack in #Mersin #Turkey pic.twitter.com/D1BK64Z6Fn— Ali Alemdar (@aali_alemdar) 17 октября 2017 г.