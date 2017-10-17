В Киеве у депутата Рады угнали автомобиль, сообщили в МВД

КИЕВ, 17 окт — РИА Новости. Неизвестные в Киеве угнали у депутата Верховной рады автомобиль, сообщила во вторник пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.

"Вчера около 15.00 (совпадает с мск) в дежурную часть киевской полиции поступило сообщение о том, что на бульваре Леси Украинской незаконно завладели автомобилем Mercedes. По вызову выехали патрульные и следственно-оперативная группа территориального управления полиции. На месте происшествия в милицию обратился 46-летний киевлянин — народный депутат Украины", — говорится в сообщении.

По данным полиции, депутат припарковал машину и зашел в магазин, когда он вернулся, автомобиля уже не было. "В салоне транспорта находились два пистолета с разрешительными документами и его личные вещи. По информации народного избранника, Mercedes принадлежит его знакомой", — добавили в полиции.

Полиция возбудила уголовное дело по статье "Незаконное завладение транспортным средством". Но через два часа после происшествия правоохранителям позвонил депутат и сообщил, что машина нашлась, вещи в салоне не пропали.

По данным издания "Украинская правда", автомобиль угнали у депутата от "Радикальной партии" Сергея Скуратовского.