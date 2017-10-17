В ходе столкновений на акции протеста в Киеве пострадали два человека

КИЕВ, 17 окт — РИА Новости. Два человека пострадали в ходе столкновений во время митинга в центре Киева, сообщила во вторник пресс-служба Национальной полиции Украины.

Ранее пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко заявил, что минимум один правоохранитель пострадал в ходе конфликта с участниками митинга в центре Киева. Медик бригады скорой помощи, которая дежурит на месте событий сообщил РИА Новости, что около десяти митингующих обратились за медицинской помощью после столкновений с полицией у здания Верховной рады в Киеве.

"По имеющейся на данный момент информации, в результате столкновений в правительственном квартале в центре столицы пострадал один участник митинга. Ему оказана медицинская помощь… Кроме того, один работник полиции получил травму головы. Сейчас медики оказывают ему необходимую помощь", — говорится в сообщении.

Во вторник у Рады проходит массовая акция протеста, организованная рядом украинских политических сил, в том числе партией экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили "Движение новых сил".

Протестующие требуют отменить депутатскую неприкосновенность, создать антикоррупционный суд и внести изменения в избирательное законодательство. Некоторые участники митинга заявили о намерении "оставаться сколько угодно, даже ночью". Депутат от фракции "Блока Петра Порошенко", один из организаторов митинга Сергей Лещенко сообщил, что правоохранители блокируют демонстрантов, которые пытаются доставить палатки к Верховной раде. Позже между активистами и силовиками произошла стычка.