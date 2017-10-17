МВД Израиля получило право ускоренного отказа украинцам в статусе беженца

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 окт — РИА Новости. Власти Израиля со вторника получили право в ускоренном порядке отказывать в статусе беженца тысячам претендующих на него граждан Украины и отправлять их на родину, следует из сообщения профильного подразделения местного МВД.
Вступившие в силу правила призваны значительно сократить сроки обработки обращений. Ранее они начали применяться в отношении граждан Грузии, которые по той же схеме тысячами ехали в Израиль.
"Министерство внутренних дел совместно с МИД провело оценку ситуации, по результатам которой установлено отсутствие препятствий для безопасного возвращения граждан Украины на родину. В силу этого принято решение применить процедуру ускоренной обработки заявок на убежище, подаваемых украинскими гражданами при отсутствии особых обстоятельств", — сообщило управление регистрации населения и миграции МВД Израиля.
Исключение сделано для выходцев из Донецкой и Луганской областей, чьи обращения по-прежнему рассматриваются по обычной процедуре.
"Мы задействуем все средства, которые есть в нашем распоряжении… чтобы положить конец этому явлению. Тысячи таких заявок, большинство из которых лишены всякого основания, затрудняют работу системы и не дают нашим специалистам заниматься реальными обращениями", — заявил глава МВД Израиля Арье Дери, которого цитирует пресс-служба миграционного управления.
Ранее министр говорил, что граждане Украины и Грузии, незаконно оставшиеся в Израиле, численно превзошли нелегалов из Африки, которые в прошлом воспринимались как главная миграционная проблема страны.