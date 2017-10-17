Порошенко заявил, что с пониманием относится к митингу у Рады

КИЕВ, 17 окт — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко с пониманием относится к акции протеста у стен Верховной рады и надеется, что митинг будет носить мирный характер и поспособствует принятию решений, которых добиваются его участники.

По словам Порошенко, большинство озвученных организаторами акции требований совпадают с инициативами руководства страны.

"Мы абсолютно открыты к сотрудничеству с любыми инициативами, и не надо стучать в открытые двери. Я также надеюсь, что сегодняшние акции будут носить мирный характер и они абсолютно спокойно и эффективно завершатся и будут содействовать принятию в том числе президентских законопроектов", — сказал Порошенко на брифинге по итогам переговоров с президентом Мальты, которая находится с госвизитом на Украине.

В интервью телеканалу "112 Украина" он также заявил, что с пониманием относится к акции протеста и митингующим.

Во вторник у Рады проходит митинг, организованный рядом украинских политических сил, в том числе партией бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили "Движение новых сил". Протестующие выступают за отмену депутатской неприкосновенности, создание антикоррупционного суда и внесение изменений в избирательное законодательство.

Ранее Порошенко внес на рассмотрение парламента законопроект, в котором предлагается внести изменения в конституцию Украины в части отмены с 1 января 2020 года депутатской неприкосновенности. Президент предлагает исключить норму, в соответствии с которой депутаты не могут быть без согласия Верховной рады привлечены к уголовной ответственности, задержаны либо арестованы