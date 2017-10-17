Митинг в Киеве будет продолжаться до выполнения требований, заявил депутат

Участники акции в поддержку политической реформы в Киеве. 17 октября 2017

Участники акции в поддержку политической реформы в Киеве. 17 октября 2017

КИЕВ, 17 окт — РИА Новости. Депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найем заявил, что участники акции протеста возле Верховной рады в Киеве намерены остаться у здания, пока не будут выполнены их требования.

Во вторник у Рады проходит массовая акция протеста, организованная рядом украинских политических сил, в том числе партией экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили "Движение новых сил". Протестующие требуют отменить депутатскую неприкосновенность, создать антикоррупционный суд и внести изменения в избирательное законодательство.

"Плохие новости. Только что вышли от Андрея Парубия (спикер Верховной рады — ред.). Сегодня коалиция не выполнит ни одно из наших требований… Мы остаёмся и будем добиваться выполнения наших требований столько, сколько потребуется", — написал Найем на своей странице в Facebook во вторник.

Депутат считает, что такие действия властей — это "лицемерие и провокация". " То, что они пытались продать обществу — цинично и нечестно. Они знали о том, что мы придём под стены парламента два месяца назад… Сегодня все эти законы лежат в парламенте. Для их рассмотрения необходимо всего несколько часов. Но они сознательно доводят ситуацию до противостояния. Причина проста — страх. Им проще провоцировать на улице, чем сдержать свои обещания", — добавил Найем.