Тимошенко назвала Ляшко "чихуахуа" и "бобиком"

КИЕВ, 17 окт — РИА Новости. Глава партии "Батькивщина", экс-премьер Украины Юлия Тимошенко назвала лидера Радикальной партии Олега Ляшко "чихуахуа", "бобиком" и "балаболом".

Перепалка между Тимошенко и Ляшко произошла на заседании согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов, трансляцию вел телеканал "Рада"

Ляшко призвал Тимошенко вернуть 200 миллионов долларов, которые она якобы "вывезла в офшоры" вместе с бывшим премьером Павлом Лазаренко. Кроме того, он обвинил ее в сотрудничестве с Александром Онищенко, который, по словам Ляшко, должен предстать перед судом "за три миллиарда, украденных на нефтегазовых скважинах".

В ответ Тимошенко заявила, что все президенты Украины пытались "унизить ее имя", но после множества расследований "ничего категорически не нашли".

"Если президент Порошенко сейчас хочет со мной бороться и если Порошенко хочет мое имя политически унижать, пусть выходит самостоятельно со мной бороться, а не через своих чихуахуа. Надо просто президенту бороться своими руками, а не с помощью бобиков, которые тявкают по его указанию. А я служила и буду служить украинскому народу, не обращая внимания на балаболов, которые работают на власти", — сказала она.

Это не первый инцидент в Верховной раде за сегодняшний день. Ранее внефракционный депутат Владимир Парасюк устроил потасовку с начальником управления государственной охраны Валерием Гелетеем у входа в парламент.