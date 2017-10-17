Митингующие начали устанавливать палатки у здания Рады Украины

КИЕВ, 17 окт – РИА Новости. Участники акции протеста начали устанавливать палатки у здания Верховной рады Украины: есть и большие армейские, и маленькие туристические, передает корреспондент РИА Новости.
Митингующие принесли несколько десятков палаток и столько же спальных мешков на площадь Конституции возле здания Верховной рады. Как передает корреспондент РИА Новости, они заявили о намерении установить палатки возле здания украинского парламента. Один из митингующих сказал, что "скоро еще принесут 700 палаток, которые были выделены в виде гуманитарной помощи". Однако кем предоставлены палатки, он не сказал.
#Киев #ВРУ #майдан #бандугеть #михомайдан #Саакашвили— 100 лет ОКТЯБРЯ (@Donbass_CCCP) 17 октября 2017 г.
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