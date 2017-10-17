Митингующие начали устанавливать палатки у здания Рады Украины

КИЕВ, 17 окт – РИА Новости. Участники акции протеста начали устанавливать палатки у здания Верховной рады Украины: есть и большие армейские, и маленькие туристические, передает корреспондент РИА Новости.

Во вторник несколько тысяч человек с флагами украинских националистических партий "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в РФ возбуждено уголовное дело), "Свобода", а также партии Саакашвили "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомощь", "Гражданская позиция" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Верховной рады Украины с требованиями отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд. Правоохранители усилили охрану общественного порядка в правительственном квартале, полиция перекрыла движение на центральных улицах.

Митингующие принесли несколько десятков палаток и столько же спальных мешков на площадь Конституции возле здания Верховной рады. Как передает корреспондент РИА Новости, они заявили о намерении установить палатки возле здания украинского парламента. Один из митингующих сказал, что "скоро еще принесут 700 палаток, которые были выделены в виде гуманитарной помощи". Однако кем предоставлены палатки, он не сказал.

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