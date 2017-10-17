Возле Рады в ходе конфликта с митингующими пострадал один силовик

КИЕВ, 17 окт — РИА Новости. Минимум один правоохранитель пострадал в ходе конфликта с участниками митинга в центре Киева, принимаются меры по стабилизации ситуации, заявил пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко.
"На улице Грушевского со стороны кабинета министров, между кабмином и Верховной радой, там где был пункт проверки участников акции, была попытка прорыва, хотели пройти без досмотра на рамках металлоискателей, вследствие чего возникли конфликты, митингующие разломили несколько секций рамок ограждения и несколько секций металлоискателей, из-за этого возникла стычка", — сказал Шевченко в эфире телеканала "112 Украина".
"Полицейские и гвардейцы делают все, чтобы не допустить эскалации этого конфликта. На данный момент есть как минимум один пострадавший со стороны правоохранителей. Мы пытаемся делать все, чтобы не обострять ситуацию и призываем всех вести себя мирно… Все действия будут проанализированы, квалифицированы, все виновные будут привлечены к ответственности", — добавил Шевченко.