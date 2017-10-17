Документы не помогут: в Киеве признали бессилие законов о возвращении Крыма

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука считает, что ни один закон не поможет вернуть Крым и Донбасс Киеву.

"Принимать любые законы по этому поводу я считаю просто политиканством. <…> Когда я слышу заявления некоторых наших исключительно популистов, что "преступная власть ничего не сделала для Крыма", извини, ни одним документом, законом, подзаконным актом мы не вернем себе ни Донбасс, ни Крым", — сказал он в интервью агентству УНН.

Победил здравый смысл

По мнению политолога, шеф-редактора проекта "СОНАР-2050" Семена Уралова, Тука озвучил позицию части украинских элит.

"Это признание означает, что здравый смысл у части киевских элит победил. Вопрос — насколько этим здравым смыслом обладают правящие элиты. Хотя для них "крымский вопрос" давно перестал быть вопросом возврата Крыма, а стал проектом, под который они получают кредиты от Запада, накачивают антироссийскую истерию", — пояснил он.

Политолог также отметил, что для элит вопрос Крыма — это вопрос политического будущего, так как они держатся только за счет антироссийской риторики.

Инициатива Земана

Альтернативный вариант урегулирования проблемы на прошлой неделе предложил президент Чехии Милош Земан. Отвечая на вопросы депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы, он заявил, что присоединение Крыма к России — это свершившийся факт.

По его словам, Россия могла бы выплатить Украине компенсацию за Крым деньгами либо же в форме поставок нефти или газа.

Чешский лидер также процитировал высказывание бывшего президента Германии Цоахима Гаука, который в 2015 году заявил, что "вернуть Крым означало бы войну с Россией, а войны с Россией никто не хочет".

Предложение Земана не поддержали ни на Украине, ни в России. Так, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что Крым — это не предмет сделки. На самом полуострове заявили, что принадлежность региона к России не подлежит сомнению, и этот вопрос закрыт окончательно.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, в свою очередь, что трибуна ПАСЕ — это не место для призывов "торговаться территориями за деньги, нефть или газ".

"Решительно отвергаю утверждение тех, кто говорит о Крыме как о "завершенном деле", — отметил он.

Повторный референдум

По мнению самого Порошенко, решить крымский вопрос можно посредством повторного референдума на полуострове. О своей готовности провести еще одно голосование он заявил 10 октября. При этом Порошенко подчеркнул, что говорить о повторном волеизъявлении граждан можно только после "восстановления суверенитета" над полуостровом.

Глава Крыма Сергей Аксенов, комментируя это заявление, предложил украинскому лидеру провести референдум о доверии самому себе.

"Пусть Порошенко проводит референдумы в Закарпатье или на Буковине, которые пока еще являются частью Украины. А мы посмотрим на результат. Заодно пусть проведет и плебисцит о доверии самому себе как президенту этой несчастной страны", — говорится в записи Аксенова в Facebook.

Крым вновь стал российским регионом по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали более 95 процентов жителей полуострова.