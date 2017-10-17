МПС принял резолюцию о необходимости прекращения преследования рохинджа

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 окт — РИА Новости. Межпарламентский союз (МПС) принял во вторник резолюцию о необходимости прекращения преследования представителей народности рохинджа в Мьянме.
В документе МПС говорится о необходимости прекратить "угрожающий миру и мировой безопасности" острый гуманитарный кризис, связанный с преследованием и насилием в отношении рохинджа. В резолюции подчеркивается, что рохинджа должны "безусловно и беспрепятственно" вернуться на свою родину в Мьянму.
Как сообщила председатель ассамблеи МПС, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, резолюция была принята на основе консенсуса.