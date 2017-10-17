МПС принял резолюцию о необходимости прекращения преследования рохинджа

Люди из народности рохинджа проходят рисовые поля после перехода бангладешской границы. Архивное фото

Люди из народности рохинджа проходят рисовые поля после перехода бангладешской границы. Архивное фото

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 окт — РИА Новости. Межпарламентский союз (МПС) принял во вторник резолюцию о необходимости прекращения преследования представителей народности рохинджа в Мьянме.

Этот пункт был внесен в повестку 137-й ассамблеи МПС как чрезвычайный сразу несколькими странами — Индией, Марокко, Бангладеш, ОАЭ, Индонезией, Турцией, Кувейтом и Ираном.

В документе МПС говорится о необходимости прекратить "угрожающий миру и мировой безопасности" острый гуманитарный кризис, связанный с преследованием и насилием в отношении рохинджа. В резолюции подчеркивается, что рохинджа должны "безусловно и беспрепятственно" вернуться на свою родину в Мьянму.

Как сообщила председатель ассамблеи МПС, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, резолюция была принята на основе консенсуса.