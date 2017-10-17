Тактика "волчьей стаи" ВМС Украины "вызывает усмешку", заявили в Совфеде

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Тактика "волчьей стаи", которую ВМС Украины намерены использовать для противостояния Черноморскому флоту России, "вызывает усмешку". Об этом в интервью RT заявила член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди.

Сенатор отметила, что неясно, каким образом киевские военные намерены использовать тактику "волчьей стаи" при помощи ракетных артиллерийских катеров, напомнив, что она изначально использовалась подводными лодками. "Украинская военная мысль опять превзошла себя", — сказала она.

Ковитиди предположила, что идея о применении подобной тактики украинскими ВМС могла исходить из Соединенных Штатов. "США сегодня уже действительно превратили Украину в свой сырьевой придаток и ни в коей мере не заинтересованы в развитии и усилении украинской государственности. Поэтому подобного рода смешная идея, которую дали заокеанские хозяева, нашла такую горячую поддержку на Украине и рассмешила не только Россию", — заявила она.

О взятии этой тактики на вооружение ВМС Украины ранее сообщил телеканал ТСН. Ее суть заключается в одновременной атаке нескольких легких бронекатеров на одного противника, который не успевает вести много целей и стрелять по ним.