Украина хочет создать на Мальте центр обслуживания "Антонов"

КИЕВ, 17 окт — РИА Новости. Украина планирует создать на Мальте центр по обслуживанию самолетов, производимых на украинском госпредприятии авиационной промышленности "Антонов", сообщил президент Украины Петр Порошенко.

Порошенко на брифинге по итогам встречи с президентом Мальты Мари-Луиз Колейро Прекой во вторник в Киеве, сообщил, что стороны обсудили вопрос создания логистического центра украинского предприятия на Мальте.

"Очень важно, что мы продолжили диалог о создании на Мальте логистического центра "Антонова", потому что много сотен самолетов "Антонова" используется в Африке. Опрашивая эксплуатантов, мы пришли к выводу, что центр по сервисному обслуживанию может быть создан именно на Мальте", — сказал Порошенко.

Он добавил, что мальтийское правительство обещает предоставить украинскому предприятию "очень благоприятный режим для размещения соответствующих структур".