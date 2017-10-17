Украина хочет создать на Мальте центр обслуживания "Антонов"

КИЕВ, 17 окт — РИА Новости. Украина планирует создать на Мальте центр по обслуживанию самолетов, производимых на украинском госпредприятии авиационной промышленности "Антонов", сообщил президент Украины Петр Порошенко.
"Очень важно, что мы продолжили диалог о создании на Мальте логистического центра "Антонова", потому что много сотен самолетов "Антонова" используется в Африке. Опрашивая эксплуатантов, мы пришли к выводу, что центр по сервисному обслуживанию может быть создан именно на Мальте", — сказал Порошенко.
Он добавил, что мальтийское правительство обещает предоставить украинскому предприятию "очень благоприятный режим для размещения соответствующих структур".