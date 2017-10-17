Правительство Страны Басков критикует арест каталонских политиков

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Правительство Страны Басков и другие испанские политики критикуют действия властей Испании, поместивших под арест лидеров двух каталонских националистических организаций.
Представитель правительства автономного сообщества Страна Басков Жосу Эркорека назвал решение об аресте Куишара и Санчеса "непропорциональным, неуместным и лишенным необходимости", сообщает агентство EFE. Он отметил, что перевод политической деятельности в юридическую плоскость всегда является проблемным, вызывая озабоченность в связи с тем, что, как правило, "вносит напряженность в общество", которому в этот момент необходима "разрядка".
Генеральный секретарь политической партии Podemos Пабло Иглесиас заявил, что Куишар и Санчес являются политическими заключенными.
В то же время министр юстиции Испании Рафаэль Катала заявил, что речь идет о заключенных политиках, а не политических заключенных.
Гражданская гвардия 20-21 сентября проводила обыски в здании совета по экономике Каталонии в Барселоне. Тогда перед зданием проходили массовые акции протеста, в которых приняли участие 40 тысяч человек. Санчес и Куишар призывали людей к "постоянной мобилизации" и просили не расходиться. Митингующие оставались у здания всю ночь, происходили столкновения с каталонской полицией, которая пыталась обеспечить коридор безопасности сотрудникам Гражданской гвардии. Несколько машин Гражданской гвардии были повреждены протестующими, а сами сотрудники правоохранительных органов Испании смогли покинуть здание только утром.