МИД ФРГ призвал Ирак и Курдистан к прямым переговорам

БЕРЛИН, 17 окт — РИА Новости. Глава МИД Германии Зигмар Габриэль призвал к прекращению военных действий и прямым переговорам между Ираком и курдской автономией для урегулирования ситуации.

Конфликт Багдада и иракского Курдистана вокруг принадлежности провинции Киркук обострился после проведения курдами без согласия иракских властей референдума о независимости 25 сентября.

В понедельник иракские силовики, не встретив сопротивления со стороны курдских военизированных формирований пешмерга, восстановили контроль над городом Киркук, находившимся последние три года под прямым управлением администрации курдской автономии. В городе введен комендантский час.

Габриэль подчеркнул, что Германия крайне обеспокоена конфликтом между Курдистаном и иракским правительством.

"В этой крайне опасной ситуации мы призываем всех участников к рассудительности и прямым переговорам: военные действия должны быть срочно прекращены, необходимо избегать шагов к дальнейшей эскалации", — заявил Габриэль, его цитирует рассылка МИД.

По его словам, не стоит считать, что конфликт может быть урегулирован военным путем. "Я дал это ясно понять иракскому премьер-министру Хайдеру аль-Абади вчера во время телефонного разговора. Напротив: эскалация ослабит все стороны и будет угрожать прежде всего продолжительной дестабилизацией Ирака и региона", — добавил он.

Габриэль подчеркнул, что высшим приоритетом должна оставаться совместная борьба против террористов группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).