В центре Киева начались столкновения между протестующими и полицией

КИЕВ, 17 окт — РИА Новости. В центре Киева возле здания Верховной рады начались столкновения между протестующими и полицией, передает корреспондент РИА Новости.

В результате беспорядков пострадал как минимум один полицейский. В МВД заявили, что предпринимают меры по стабилизации ситуации, и пообещали "привлечь всех виновных к ответственности".

Несколько десятков митингующих с палатками шли по улице Грушевского к зданию Верховной рады. Им преградили путь полицейские и бойцы Нацгвардии. Между полицией и митингующими возникла потасовка, в ходе которой демонстранты повредили металлические заграждения, а также рамку металлоискателя. Кроме того, протестующие отобрали у силовиков несколько металлических щитов.

Участники акции рассказали РИА Новости, что неизвестные распылили во время столкновения некий газ. Несколько митингующих обратились за помощью к медикам, их увезла скорая. Одного участника акции, находящегося без сознания, также забрали медики.

Во вторник у Рады проходит массовая акция протеста, организованная рядом украинских политических сил, в том числе партией экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили "Движение новых сил". Протестующие требуют отменить депутатскую неприкосновенность, создать антикоррупционный суд и внести изменения в избирательное законодательство. Некоторые участники митинга заявили о намерении "оставаться сколько угодно, даже ночью".