В ЛНР заявили о хищениях на складах боеприпасов украинских силовиков

ЛУГАНСК, 17 окт — РИА Новости. Порядка 30% боеприпасов не хватает на одном из складов ракетно-артиллерийского вооружения (РАВ) украинских силовиков в Донбассе, заявил во вторник на брифинге официальный представитель оборонного ведомства самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко, сославшись на данные разведки.
По его словам, боеприпасы хранятся с нарушением требований безопасности под открытым небом на грунте. По данным Народной милиции, такая же ситуация на складе горюче-смазочных материалов, расположенном по соседству.
Ранее в ЛНР заявляли, что причиной пожара на складе Минобороны Украины под Винницей могла стать попытка скрыть хищения.
На складах в Калиновке Винницкой области 26 сентября взорвались боеприпасы, начался пожар. Из Калиновки и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек, пострадали двое. СМИ сообщали, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". Возбуждено уголовное дело по статье "диверсия".