Греческие военные спасли восьмерых российских яхтсменов

АФИНЫ, 17 окт — РИА Новости, Геннадий Мельник. Вертолет греческих военно-воздушных сил во вторник утром спас восьмерых российских яхтсменов, яхта которых затонула в 20 милях от острова Хиос, сообщил генеральный штаб ВВС Греции.

Утром вертолет Super Puma взлетел, чтобы найти и спасти пассажиров яхты под российским флагом, которая затонула в 20 морских милях к западу от острова Хиос.

"Экипаж вертолета нашел и поднял на борт восемь россиян и благополучно перевез их в аэропорт Хиоса в 11:00 утра", — сообщил генштаб.

По сообщению местных СМИ, ЧП произошло в непогоду. Яхта получила механические повреждения, дала крен и стала тонуть, яхтсмены подали сигнал бедствия и пересели на спасательный плот. Вскоре их обнаружили военные летчики, вылетевшие на поиск.

По сообщению местного сайта chiosin.gr, название яхты – Hercules. Россияне в аэропорту Хиоса поблагодарили спасателей.