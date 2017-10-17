Ломать — не строить: Европа поссорилась с США из-за ядерной сделки с Ираном

Президент США Дональд Трамп после заявления об Иране в Дипломатической комнате Белого дома в Вашингтоне, США. 13 октября 2017

Президент США Дональд Трамп после заявления об Иране в Дипломатической комнате Белого дома в Вашингтоне, США. 13 октября 2017

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

Обнародованная Дональдом Трампом новая стратегия Соединенных Штатов в отношении Ирана поставила под угрозу ядерную сделку с Тегераном и вызвала резкую реакцию в Европе. Лондон, Париж и Берлин призвали Вашингтон "одуматься". Французский президент Эммануэль Макрон сообщил о своем предстоящем визите в Иран, а глава МИД Германии Зигмар Габриэль заявил, что политика Белого дома отталкивает Европу от США и, более того, подталкивает к сближению с Россией и Китаем.

Европа едина

Новая стратегия Вашингтона, объявленная на днях американским президентом, состоит в том, что США считают неприемлемым для себя подписанный в 2015 году Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Кроме того, Вашингтон вводит санкции против Корпуса стражей исламской революции (КСИР), внесенного в Список лиц особых категорий и запрещенных лиц, причастных к поддержке терроризма.

"Следует отметить, что президент Трамп не вывел Соединенные Штаты из СВПД и не денонсировал его. Он лишь на этот раз не подтвердил выполнение Ираном ядерного соглашения (что неоднократно уже делал), распорядился изучить возможность изменения его условий, а также заявил о возможности его расторжения американской стороной в любой момент. Правда, при этом Трамп не назвал методику, механизмы, пути и инструменты этой гипотетической денонсации. Ведь это не просто двусторонний американо-иранский документ — это одобренный и утвержденный Советом Безопасности ООН международный пакт", — пояснил Sputnik Иран старший научный сотрудник Института востоковедения РАН профессор Владимир Сажин.

© AFP 2017 / STR Мужчина читает ежедневную газету на улице Тегерана после заявления президента США Дональда Трампа о политике США относительно Ирана © AFP 2017 / STR Мужчина читает ежедневную газету на улице Тегерана после заявления президента США Дональда Трампа о политике США относительно Ирана

Ядерная сделка была заключена в 2015 году между Ираном и "шестеркой" международных посредников в лице Великобритании, Франции, Германии, России, Китая и США. Она предусматривала поэтапное снятие с исламской республики международных санкций в обмен на отказ от создания своего ядерного оружия. Еще в период своей избирательной кампании Дональд Трамп резко критиковал своего предшественника Барака Обаму за участие в этом соглашении, называя сделку "отвратительной". К критике договоренностей с Ираном присоединилась и постпред США в ООН Никки Хейли, которая заявила, что Тегеран "нарушает сам дух сделки". Трамп неоднократно повторил ее слова, не добавив никаких конкретных доводов в пользу того, что Иран не соблюдает условия соглашения. Но и то, что Иран их выполняет, подтвердить конгрессу отказался.

Западноевропейские участники сделки отреагировали на демарш Трампа болезненно. Великобритания, Франция и Германия призвали Соединенные Штаты подумать над возможными последствиями введения новых санкций против Ирана для безопасности США и их союзников.

© AFP 2017 Акция протеста с требованием продолжить дипломатические отношения с Ираном в Вашингтоне © AFP 2017 Акция протеста с требованием продолжить дипломатические отношения с Ираном в Вашингтоне

"Мы призываем администрацию Соединенных Штатов и конгресс рассмотреть возможные последствия для безопасности США и их союзников, прежде чем принимать какие-либо шаги, которые способны подорвать совместный комплексный план, такие, например, как введение вновь в отношении Ирана санкций, снятых в соответствии с соглашением", — прозвучало в совместном заявлении Эммануэля Макрона, Терезы Мэй и Ангелы Меркель.

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль предупредил, что если США выйдут из ядерной сделки, то это нанесет ущерб международной безопасности, поскольку тогда вернется прямая угроза войны между Израилем и Ираном.

"Решающее значение имеет то, что Европа придерживается единого мнения по данной теме. Нам придется сказать американцам, что их политика по иранскому вопросу подталкивает нас, европейцев, к общей позиции с Россией и Китаем — против США", — заявил глава МИД ФРГ.

"Трагедия заключается в том, что иранская сделка может превратиться в американскую внутриполитическую игру", — подчеркнул Габриэль.

© AFP 2017 / John Macdougall Глава МИД Германии Зигмар Габриэль делает заявление о позиции Германии касательно дипломатических отношений с Ираном © AFP 2017 / John Macdougall Глава МИД Германии Зигмар Габриэль делает заявление о позиции Германии касательно дипломатических отношений с Ираном

Макрон в Иран собрался

Президент Франции Эммануэль Макрон не ограничился заявлениями. Он провел телефонные переговоры с президентом Ирана Хасаном Роухани, заверив того в приверженности Франции ядерной сделке 2015 года. Лидер Пятой республики уточнил, что решение США по ядерной сделке с Ираном не положит конец этому соглашению, а Франция вместе с остальными участниками сделки и европейскими партнерами продолжит выполнять согласованные в Вене условия.

"Рассматривается возможность поездки в Иран по приглашению президента Роухани", — сказано в заявлении Елисейского дворца. Стало известно также, что в ближайшие недели в Тегеран собирается глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Отвечая в воскресенье вечером на вопросы журналистов, Макрон счел нужным подчеркнуть, что собирается провести с Ираном "требовательный диалог". А также поспешил пояснить, что США остаются партнером Франции, однако между странами существуют разногласия, в частности, по климату и Ирану.

"Позиция Франции схожа с позицией других европейских стран, которые считают эту сделку важной и которые очень ясно дали это понять американскому президенту", — считает сотрудник французского Института международных и стратегических отношений Тьерри Ковиль. Он убежден, что данный жест французского лидера вписывается в политику сближения между Парижем и Тегераном, начатую при предыдущем президенте Франсуа Олланде.

"Последний визит Хасана Роухани в Париж в начале 2016 года прошел очень хорошо — иранский президент был принят на самом высоком уровне", — напоминает Тьерри Ковиль. В то же время он считает, что французскому лидеру вряд ли стоит в данной ситуации играть роль посредника между Ираном и США: Евросоюз должен в первую очередь задуматься о своих интересах, и возникший кризис представляет собой момент истины для европейской внешней политики.

"Европейцы должны дать решительный отпор. Американские санкции затронули европейские предприятия, потому что европейцы это позволили, согласились с экстерриториальным характером американских санкций. Такое больше не пройдет, и с этим должно быть покончено", — убежден французский эксперт.

По его словам, "соглашение существует, оно было заключено в результате тяжелейших переговоров, были сделаны уступки как с одной, так и с другой стороны. Когда говорят, что соглашение хотят улучшить, то это представляется абсолютно нереальным".

© AFP 2017 / STR Граффити с изображением флага Ирана в Тегеране © AFP 2017 / STR Граффити с изображением флага Ирана в Тегеране

Пересмотру не подлежит

Россия, Китай и Евросоюз единодушно указали, что СВПД не нуждается в дополнениях и усовершенствовании. Возможность пересмотра условий соглашения категорически отрицает и Тегеран. Министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф заявил, что его страна никогда не будет вести переговоры с мировыми державами по уже одобренной ядерной сделке, и пригрозил выходом из нее. А глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Али Акбар Салехи подтвердил, что условия СВПД не могут быть пересмотрены и лучший способ — это соблюдать их. Согласно заключению МАГАТЭ, на сегодняшний день Иран эти условия выполняет.

По словам Эммануэля Макрона, излишнее давление США на Иран может привести к повторению истории с КНДР, которая теперь находится в шаге от получения ядерного оружия. О том же предупредила и бывший заместитель госсекретаря США и главный переговорщик от Вашингтона с остальными членами "шестерки" Уэнди Шерман.

"Нежелание президента признать правду о соглашении с Ираном — что оно работает и что оно явно в интересах национальной безопасности США — будет иметь далеко идущие последствия", — заявила Шерман.

Между тем выход из сделки самого Ирана — не такая уж пустая угроза. Нажим Вашингтона способствует активизации в самой этой стране радикальных консервативных сил, которые могут использовать вновь поднявшуюся там волну антиамериканских настроений для прихода к власти. И тогда о любых возможностях договориться с Ираном можно будет просто забыть — ситуация и в самом деле может сравниться с той, что сложилась вокруг Северной Кореи.

"В Иране идет своя игра, поскольку там есть много противников этого соглашения. Сейчас в стране обостряется жесткая борьба между относительно либеральным и реформаторским окружением президента Роухани и его политическими и экономическими оппонентами, среди которых можно выделить в первую очередь КСИР, а также политиков, концентрирующихся вокруг экс-президента Махмуда Ахмадинежада, — радикально настроенных клерикалов", — говорит Владимир Сажин.

Особое внимание, по его словам, стоит уделить именно КСИР — организации, обладающей не только военной, но и экономической мощью. В период самого жесткого санкционного давления на Иран именно финансовые структуры Корпуса стражей исламской революции смогли наладить пути обхода ограничений, незаконно получая огромные суммы. Естественно, КСИР не был заинтересован в снятии санкций. Включение его в списки террористических организаций в каком-то смысле развязывает исламским гвардейцам руки — им просто становится нечего терять, оказавшись в одном ряду с Аль-Каидой* и ИГ*.

© AP Photo / Hasan Sarbakhshian,file Солдаты Корпуса стражей исламской революции (КСИР) во время военного парада в Тегеране © AP Photo / Hasan Sarbakhshian,file Солдаты Корпуса стражей исламской революции (КСИР) во время военного парада в Тегеране

"Политическая борьба идет, и она очень активная. Антииранская деятельность президента Трампа играет на руку противникам Роухани, который всю свою карьеру президента построил на заключении ядерной сделки и выводе Ирана из санкционного режима. Разрушение СВПД или даже попытка этого со стороны Белого дома значительно усилит позиции противников президента Роухани и его команды, что в конечном счете может привести к самым серьезным последствиям — вплоть до насильственного перехода исполнительной власти от действующего президента к его противникам", — предупреждает эксперт.

При таком развитии событий Иран, скорее всего, сам выйдет из СВПД. МАГАТЭ будет отстранено от контроля за его деятельностью, что активизирует ядерную программу Ирана и реанимирует ее военную составляющую. Это, в свою очередь, вызовет резкую реакцию США, Израиля, Саудовской Аравии, что чревато возникновением еще одного вооруженного конфликта на Ближнем Востоке, прогнозирует профессор Сажин.

*Террористические организации, запрещенные в России.