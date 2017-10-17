Кто в Европе самый бедный: социологи опубликовали рейтинг стран ЕС

ВИЛЬНЮС, 17 окт – РИА Новости. Согласно опубликованному отчету европейских социологов, 30,1% жителей Литвы живут за чертой бедности, в то время как средний показатель в Европе – 23,4%. Хуже, чем в прибалтийской республике, дела обстоят только в трех странах ЕС: Болгарии, Румынии и Греции, сообщает Sputnik Литва.

Годом ранее литовский показатель составлял 29,3%, то есть за год ситуация ухудшилась.

Уровень бедности в каждой из 29 стран ЕС определялся, исходя из расчета доходов жителей, которые зарабатывают менее 60% от средней зарплаты по стране (после вычета налогов). В Литве средненачисленная оплата труда в 2016 году составила 637 евро.

К числу бедных социологи также отнесли лиц, которые испытывают серьезные материальные затруднения при оплате текущих счетов, поддержании адекватной температуры жилья, возможности оплатить непредвиденные расходы. Учитывались также регулярность потребления мяса, рыбы и другой белковой пищи хотя бы раз в два дня.

Сотрудники Евростата брали во внимание и возможность жителей ЕС в течение года провести недельный отдых вдали от дома, наличие в семье автомобиля, стиральной машины, цветного телевизора и телефона.

В 2016 году показатели Литвы определялись из расчета 282 евро в месяц на одного человека и 593 евро на семью, состоящую из двух взрослых и двух детей в возрасте до 14 лет. С учетом того, что в стране проживают менее 2,8 миллиона человек, исходя из цифр Евростата, бедных из них почти один миллион.

Весной правительство Литвы представило собственный отчет, согласно которому за чертой бедности живут 21,9% литовцев. Для поддержания социально незащищенных слоев населения Литвы правительство в прошлом году потратило почти 12% средств госбюджета. Однако по этому показателю Литва также в числе отстающих стран ЕС.

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