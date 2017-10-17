Аграмунт раскритиковал референдум в Каталонии

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Экс-глава ПАСЕ (Парламентская ассамблея Совета Европы) Педро Аграмунт назвал фарсом референдум о независимости Каталонии.

Во вторник Аграмунт стал Почетным доктором РАНХиГС (Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ). Аграмунт стал первым испанцем, получившим такое звание.

Высказываясь по ситуации в целом в ответном слове, он указал, что референдум в Каталонии носит незаконный характер. Он назвал его фарсом, "бунтом против демократии, бунтом против европейских ценностей".

"То, что сделало правительство Испании сделало бы любое Европейское правительство", — добавил он. Аграмунт считает, что каталонской референдум является "бунтом против уважения легальности и законности".

В Каталонии 1 октября прошел референдум о независимости, который не признают испанские власти. За независимость, по данным каталонского правительства, проголосовали 90,18% избирателей, явка составила 43,03%.