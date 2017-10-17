В ДНР опровергли заявление Киева об увеличении интенсивности обстрелов

ДОНЕЦК/КИЕВ, 17 окт — РИА Новости. Минобороны Украины обвиняет ополченцев в увеличении интенсивности обстрелов в Донбассе за минувшие сутки, в самопровозглашенной Донецкой народной республики в свою очередь сообщили, что Киев пытается дискредитировать ополчение и отвлечь внимания от реальной картины на линии соприкосновения.

"Ситуация в районе проведения антитеррористической операции за минувшие сутки приобрела признаки обострения. Противник увеличил количество и мощность обстрелов, в частности, использовал минометы", — сказал на брифинге во вторник официальный представитель Минобороны Александр Мотузяник.

Как заявил РИА Новости представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, ополченцы придерживаются минских договоренностей.

"Реальная картина такова, что со стороны ВСУ (вооруженных сил Украины – ред.) по территории ДНР ежедневно выпускается около тысячи различных боеприпасов, в том числе мины разного калибра и снаряды. На прошлой неделе было зафиксировано применение РСЗО со стороны ВСУ. Их обвинения — это полная противоположность реальной картине. Они сами нагнетают обстановку. На 15.00 картина была на уменьшение. ДНР максимально придерживается достигнутых соглашений. Данное заявление сделано с целью дискредитации ДНР перед встречей в Минске и для отвлечения внимания от реальной картины происходящего", — сказал собеседник агентства.