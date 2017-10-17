Страховая компания разорвала контракт с парламентом Каталонии

Участники акции в защиту единства Испании в Барселоне. 12 октября 2017

Участники акции в защиту единства Испании в Барселоне. 12 октября 2017

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Страховая компания Segurcaixa Adeslas в одностороннем порядке разорвала контракт с парламентом Каталонии, сославшись на "серьезный рост риска", пишет газета Pais.

Компания страховала убытки, связанные с гражданской ответственностью и ущербом, нанесенным зданию и имуществу парламента.

В заявлении страховщика говорится о "серьезном увеличении риска, вызванном событиями, которые недавно произошли в Каталонии". В частности, компания сослалась на закон о выходе из состава Испании, принятом в парламенте автономного сообщества 8 сентября.

Вице-спикер парламента Луис Гино назвал разрыв контракта не имеющим юридической силы, отметив, что Segurcaixa Adeslas ссылается на закон, действие которого было приостановлено Конституционным судом Испании.

В понедельник глава женералитета Карлес Пучдемон направил испанскому премьер-министру Мариано Рахою письмо, в котором предлагал начать переговоры по ситуации в Каталонии после референдума, проведенного 1 октября.

В Мадриде назвали послание несостоятельным и не проясняющим, провозгласила ли Каталония независимость. Испанские власти требуют ответить на этот вопрос до четверга, угрожая в противном случае задействовать 155 статью конституции, предполагающую отзыв автономного статуса региона.