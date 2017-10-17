Экс-глава МИД Латвии: ключ к мировой безопасности лежит в Кремле

КРАСНАЯ ПОЛЯНА (Сочи), 17 окт — РИА Новости. НАТО и Евросоюз должны работать вместе с Россией, без этого безопасность в мире недостижима, считает экс-глава МИД Латвии Янис Юрканс.

"Ключ к мировой безопасности лежит в Кремле, кто бы там ни был хозяином — Путин, Иванов или Петров. Думаю, это понимает весь мир. Поэтому я считаю и надеюсь, что Россия будет играть очень серьезную роль, главенствующую роль", — заявил Юрканс журналистам в кулуарах XIV ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

Он выразил надежду, что после нынешних событий в мире "будет новый мировой порядок, и Европа не будет против России. Европа и мир будет с Россией, потому что без этого мира в мире не будет".

"Мы, как соседи России, заинтересованы в порядке и предсказуемости российской политики… После 2014 года началась массированная милитаризация общественного мнения (в Прибалтике)… Я считаю, что НАТО без России мир не обеспечит", — добавил он.

Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Крыму и на Украине. В июле 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики.

Президент РФ 6 августа 2014 года подписал указ, запрещающий импорт в Россию некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции. По мере сохранения санкций Запада, Россия также продлевала и свои ответные меры. Пока запрет на поставки иностранных продуктов действует до конца 2018 года.