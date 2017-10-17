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Эксперт: КНДР вполне может ответить на вторжение США

Сюжет:
Обострение ситуации на Корейском полуострове (1628)
15:3317.10.2017
142781
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкПхеньян. Архивное фотоПхеньян. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. КНДР, без сомнения, может ответить на возможное вторжение на свою территорию со стороны США, но первой начинать войну Пхеньян не станет, считает заведующий центром Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института Востоковедения РАН Дмитрий Мосяков.

Запуск баллистической ракеты Хвасон-12 в КНДР
© AP Photo / Korean Central News Agency
Эксперт: КНДР не блефует, говоря о своих ракетах

Ранее заместитель постпреда КНДР при ООН Ким Ин Рен, выступая на заседании комитета Генассамблеи ООН по разоружению, заявил, что ситуация на Корейском полуострове "достигла критической точки и ядерная война может начаться в любой момент". Он также заявил, что КНДР "прошла финальный рубеж в формировании ядерных сил страны" и теперь обладает "различными способами доставки атомной бомбы, водородной бомбы и межконтинентальных баллистических ракет". Ким Ин Рен добавил, что если США осмелятся вторгнуться в КНДР "хотя бы на дюйм", то не избегут "жестокого наказания".

"Да, конечно", — сказал Мосяков РИА Новости, отвечая на вопрос, может ли КНДР подкрепить свои слова действиями в случае вторжения со стороны США.

"Насчет того, что КНДР первой нанесет удар — такого не будет, я думаю. Это очевидно. Очевидно и другое: у КНДР есть все возможности очень сильно и больно ответить. Это не столько по территории США, сколько по Южной Корее. В этом огромная проблема, потому что никакой удар американцев не остановит северокорейцев от разрушения фактически всего и основных центров Южной Кореи", — добавил эксперт.

Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Слуцкий прокомментировал перспективы противостояния с КНДР

Дмитрий Мосяков отметил, что у Пхеньяна есть ракеты, которые КНДР постараются направить, может быть, на Японию, а может быть, и на Гуам в случае агрессии со стороны американцев. Он добавил, что в любом случае "это будет игра с массой неопределенностей".

По мнению заведующего центром Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института Востоковедения РАН, ни у кого нет сомнений, что КНДР могут нанести ответный удар, так как последние несколько десятилетий занимаются развитием своего оборонного потенциала, и за это время прошли огромный путь в деле строительства довольно эффективных вооруженных сил.

"Тут вопрос другой. Северная Корея первой, это ясно совершенно, удар не нанесет. Вопрос в том, насколько Северная Корея способна нанести контрудар и создать неприемлемые потери для своих противников. В этом самая большая неопределенность. Одни считают, что она не сможет, или сможет с небольшими потерями, другие же говорят, что все сможет. Они 40 лет готовятся, и не так уж просто будет решить все эти вопросы", — подчеркнул Мосяков.

Авианосец Рональд Рейган делает остановку в порту Гонконга по пути на учения в Южной Корее. 2 октября 2017
© AP Photo / Vincent Yu
США и Южная Корея должны прекратить учения, заявил представитель КНДР

КНДР, несмотря на давление мирового сообщества, продолжает развивать свою ракетную и ядерную программу. Третьего сентября КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи предварительно оценили мощность испытанного заряда в 160 килотонн, что в десять раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.

Президент США Дональд Трамп неоднократно намекал на возможность силового решения северокорейской ядерной проблемы. США также выступили инициаторами международных санкций, которые дважды за последние месяцы вводил против КНДР Совет Безопасности ООН.

Куда могут долететь ракеты КНДР
© РИА Новости, Инфографика
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Куда могут долететь ракеты КНДР
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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Михаил Иванов
Да, пока США слюни бросала, от КНДР уже подлодки с атомными бомбами к Америке приплыли.
15:58
17.10.2017
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