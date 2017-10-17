Саакашвили пообещал озвучить дальнейший план действий митингующих в Киеве

КИЕВ, 17 окт – РИА Новости. Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что отправляется на консультации с политиками по поводу дальнейших действий на акции протеста в Киеве и в 16.00 мск объявит свой план.

Во вторник несколько тысяч человек с флагами украинских националистических партий "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в РФ возбуждено уголовное дело), националистической "Свободы", а также партии Саакашвили "Движение новых сил", "Батькивщины", "Самопомощи", "Гражданской позиции" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Верховной рады Украины. Они требуют отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд. Правоохранители усилили охрану общественного порядка в правительственном квартале, полиция перекрыла движение на центральных улицах.

"Я предлагаю следующее — в 16.00 (совпадает с мск) последний срок, когда они (депутаты — ред.) могут что-то объявить, принимать или не принимать (решения по требованиям митингующих — ред.). Если они не принимают (решения — ред.), то наш ответ должен быть… и мы должны действовать сегодня же. В 16.00 еще раз собираемся тут. Я пойду общаться с депутатами, чтобы мы решили, как действовать… И мы объявим план действий, это будут решительные шаги",- заявил Саакашвили в ходе митинга.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши.

Київ. Урядовий квартал. Зараз.

Ваші прогнози на розвиток ситуації?



PS: Протести під Радою: вимога реформ чи піар політиків? Про це говорили в ранковому ефірі Радіо Свобода: https://t.co/0ovKsyV7C9 pic.twitter.com/MSIZe3x5CU — Схеми (@cxemu) 17 октября 2017 г.

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