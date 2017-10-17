Президент Польши поддержал членство Турции в Евросоюзе

ВАРШАВА, 17 окт — РИА Новости. Польша поддерживает вступление Турции в ЕС, для союза важны военный и экономический потенциал этой страны, заявил президент республики Анджей Дуда на совместной пресс-конференции с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом.

Эрдоган во вторник находится с визитом в Варшаве.

"Надеемся на вступление Турции в Европейский союз. Турция давно прикладывает усилия для членства в ЕС. Турция старается и этого членства ждет", — сказал Дуда.

По его словам, Турция является "необычайно существенным партнером ЕС с точки зрения безопасности". "Этого никому не надо пояснять", — сказал польский президент, добавив, что для ЕС важны "военный и экономический потенциал" Турции.

Также Дуда отметил, что Анкара "исполняет свои обязательства перед ЕС, в частности, по вопросу беженцев".

Турция в 1963 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС (в то время — ЕЭС), а в 1987 подала заявку на членство в союзе. Однако переговоры о вступлении начались только в 2005 году, причем неоднократно приостанавливались из-за разногласий. Сейчас открыты 16 из 35 глав переговорного досье. В марте прошлого года Брюссель активизировал переговоры в обмен на согласие Турции способствовать сокращению притока мигрантов в Европу.

Отношения ЕС и Турции ухудшились после вооруженной попытки переворота в стране — Евросоюз раскритиковал последовавшую реакцию турецких властей, массовые аресты и другие меры Анкары и приостановил подготовку к открытию новых глав переговорного досье о вступлении Турции в Евросоюз. Особенно обострились отношения Турции с Австрией, которая настаивает на прекращении переговоров о вступлении страны в организацию, и с Германией, заявившей о пересмотре экономической политики в отношении Анкары, кредитных и инвестиционных программ из-за ареста правозащитников в Турции.