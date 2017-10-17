МВД не зафиксировало нарушений на митинге в Киеве

КИЕВ, 17 окт — РИА Новости. Ситуация в правительственном квартале в Киеве, где во вторник проходит митинг ряда политических сил, по состоянию на 14.00 спокойная, сообщил пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко.

Во вторник у Рады проходит массовая акция протеста, организованная рядом украинских политических сил, в том числе партией экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили "Движение новых сил". Протестующие требуют отменить депутатскую неприкосновенность, создать антикоррупционный суд и внести изменения в избирательное законодательство. Ранее украинские СМИ написали, что правоохранители изъяли молотки у нескольких протестующих. Официального подтверждения данной информации нет.

"Пока что, по состоянию на 14.20 (совпадает с мск), протест проходит спокойно и мирно. Для нас это главное", — сказал Шевченко в комментарии журналистам, которое транслировалось в прямом эфире украинских телеканалов.

Он добавил, что правоохранители усилили меры безопасности, чтобы предотвратить использование на митинге запрещенных предметов.

"Рамки металлоискателей — это традиционные меры безопасности… они не несут каких-то особых неудобств. Зато мы убеждены, что все, кто пришел на мероприятие высказать свою позицию делают — без оружия. Надеемся, что последствий не будет", — сказал Шевченко. Он добавил, что к нему пока не поступала информация об изъятии каких-то предметов.

Шевченко также заявил, что правоохранители готовы охранять правопорядок в центре столицы столько, сколько понадобится.

"Все будет зависеть от того, как будет развиваться акция. Если она будет продолжаться, как некоторые ораторы говорили, бессрочно, то, соответственно, адекватно будут действовать и правоохранители. Все имеющиеся силы и резервы сформированы", — сказал он.

По его информации на митинге под Радой собрались около 4 — 4,5 тысячи человек, еще 1,5 тысячи принимали участие в митинге у Национального банка, который также расположен в правительственном квартале.