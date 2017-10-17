Количество протестующих в центре Киева уменьшилось, обстановка спокойная

КИЕВ, 17 окт – РИА Новости. Количество участников акции протеста в центре Киева значительно уменьшилось, у здания Рады продолжают митинговать несколько сотен человек, обстановка спокойная, передает корреспондент РИА Новости.
Київ. Урядовий квартал. Зараз.— Схеми (@cxemu) 17 октября 2017 г.
Ваші прогнози на розвиток ситуації?
PS: Протести під Радою: вимога реформ чи піар політиків? Про це говорили в ранковому ефірі Радіо Свобода: https://t.co/0ovKsyV7C9 pic.twitter.com/MSIZe3x5CU
На площади Конституции возле здания украинского парламента заметно поубавилось количество митингующих, теперь площадь полупустая. Также стало меньше людей на прилегающих к зданию Рады улицах в правительственном квартале. Некоторые участники митинга заявили о намерении "оставаться сколько угодно, даже ночью". Также в центральной части украинской столицы уменьшилось количество силовиков, которые охраняют общественный порядок.
Члены партии "Движение новых сил" попытались привезли к зданию парламента полевую кухню, чтобы накормить участников акции протеста, но полиция не позволила это сделать. Полицейский сообщил РИА Новости, что проезд любого неслужебного транспорта к зданию Рады сейчас запрещен.
Участники акции протеста в центре Киева сильно намусорили на площади Конституции, а также в расположенном неподалеку Мариинском парке. После обеда они не убрали одноразовую посуду, пакеты, а также остатки еды, побросав их себе под ноги. Также они выбросили множество агитационных плакатов.