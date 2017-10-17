Количество протестующих в центре Киева уменьшилось, обстановка спокойная

КИЕВ, 17 окт – РИА Новости. Количество участников акции протеста в центре Киева значительно уменьшилось, у здания Рады продолжают митинговать несколько сотен человек, обстановка спокойная, передает корреспондент РИА Новости.

Київ. Урядовий квартал. Зараз.

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PS: Протести під Радою: вимога реформ чи піар політиків? Про це говорили в ранковому ефірі Радіо Свобода: https://t.co/0ovKsyV7C9 pic.twitter.com/MSIZe3x5CU — Схеми (@cxemu) 17 октября 2017 г.

Во вторник несколько тысяч человек с флагами украинских националистических партий "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в РФ возбуждено уголовное дело), "Свобода", а также партии бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомощь", "Гражданская позиция" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Верховной рады Украины. Они требуют отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд. Правоохранители усилили охрану общественного порядка в правительственном квартале, полиция перекрыла движение на центральных улицах.

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На площади Конституции возле здания украинского парламента заметно поубавилось количество митингующих, теперь площадь полупустая. Также стало меньше людей на прилегающих к зданию Рады улицах в правительственном квартале. Некоторые участники митинга заявили о намерении "оставаться сколько угодно, даже ночью". Также в центральной части украинской столицы уменьшилось количество силовиков, которые охраняют общественный порядок.

Оставшиеся участники в режиме "свободного микрофона" выступают против действующей власти, а также призывают удовлетворить требования протестующих. Иногда митингующие молятся и читают стихи.

Члены партии "Движение новых сил" попытались привезли к зданию парламента полевую кухню, чтобы накормить участников акции протеста, но полиция не позволила это сделать. Полицейский сообщил РИА Новости, что проезд любого неслужебного транспорта к зданию Рады сейчас запрещен.

Участники акции протеста в центре Киева сильно намусорили на площади Конституции, а также в расположенном неподалеку Мариинском парке. После обеда они не убрали одноразовую посуду, пакеты, а также остатки еды, побросав их себе под ноги. Также они выбросили множество агитационных плакатов.