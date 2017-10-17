Источник рассказал, когда Иран вновь откроет погранпереходы с Курдистаном

КАИР, 17 окт — РИА Новости. Иран вновь откроет пограничные переходы на границе с Иракским Курдистаном после того, как будет урегулирован кризис и об этом попросит иракское правительство, сообщил РИА Новости источник в правительстве Ирана.

"Закрытые пограничные переходы с регионом Курдистан – это временная мера, они будут вновь открыты по просьбе Ирана после того, как кризис будет преодолен", — сказал собеседник агентства.

Источник, говоря о ситуации вокруг Киркука, заявил, что Иран поддерживает усилия центрального правительства Ирака по установлению стабильности во всех регионах страны, отметив, что любые действия Тегерана в этой связи происходят в координации с Багдадом и по просьбе иракского правительства.

МИД Ирака 15 октября сообщил, что Иран закрыл пограничные переходы с Иракским Курдистаном по просьбе иракского правительства.

Конфликт Багдада и курдской автономии вокруг принадлежности провинции Киркук обострился после проведения курдами без согласия иракских властей референдума о независимости 25 сентября.