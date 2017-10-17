МВД Великобритании сообщило о росте числа преступлений на почве ненависти

ЛОНДОН, 17 окт — РИА Новости, Мария Табак. Количество жалоб на различные проявления расизма и ксенофобии в Великобритании за прошедший год выросло на 29% по сравнению с предшествующим ему годом, МВД страны связывает это с результатами референдума о членстве Великобритании в ЕС и терактом на Вестминстерском мосту в Лондоне.

На референдуме 23 июня 2016 года большинство британцев высказались за выход страны из ЕС. В Лондоне 22 марта 2017 года произошел теракт, унесший жизни пяти человек, десятки получили ранения. Террорист Халид Масуд направил машину на пешеходов на Вестминстерском мосту, после чего у самого здания парламента нанес смертельное ранение полицейскому. Исполнителя теракта ликвидировал вооруженный охранник министра обороны Великобритании.

"В 2016 – 2017 году полиция зарегистрировала 80 тысяч 393 жалобы по инцидентам, в которых один или более фактор можно было отнести к преступлениям на почве ненависти. По сравнению с 2015-2016 годом, когда были зафиксированы 62 тысячи 518 преступления на почве ненависти, это увеличение на 29% — самое значительное процентное увеличение с начала публикации докладов в 2011-2012 году", — говорится в докладе МВД Великобритании, охватывающем период с марта 2016 по март 2017 года.

"Увеличение в прошлом году, как мы полагаем, отражает значительный рост числа преступлений на почве ненависти в период проведения референдума о членстве в ЕС, равно как и улучшение полицией технологий подсчета … Дальнейшее увеличение числа поступающих в полицию обращений последовало за терактом на Вестминстерском мосту 22 марта 2017 года", — отмечается в докладе.

Преступления на почве расизма составляют большинство — 78% от общего числа преступлений на почве ненависти. Преступления на почве сексуальной ориентации составляют 11%, на основе религиозной принадлежности – 7%, на почве инвалидности – 7%. Два процента от общего числа составляют преступления в отношении трансгендеров. При сложении данные превышают 100%, МВД объясняет это тем, что многие преступления связаны с несколькими факторами.