Служба безопасности Украины заявила, что передала в суд дело Агеева

КИЕВ, 17 окт — РИА Новости. Служба безопасности Украины направила в суд материалы уголовного дела против россиянина Виктора Агеева и двух ополченцев самопровозглашенной ЛНР, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.

Ранее в ЛНР заявили, что 24 июня два ополченца были убиты, четверо похищены украинской диверсионно-разведывательной группой в Донбассе в районе Бахмутской трассы. Ряд украинских СМИ распространил информацию, что среди захваченных был Агеев, который, по утверждению украинской стороны, является действующим российским военнослужащим-контрактником. Минобороны РФ опровергло сообщения о захвате "российского военнослужащего" Агеева.

"Следователи Службы безопасности Украины направили в суд материалы уголовного производства в отношении российского военнослужащего и диверсанта Виктора Агеева", — говорится в сообщении. Там также отмечается, что в суд переданы дела и двух ополченцев ЛНР.

По утверждению следствия, Агеев с марта 2017 года присоединился к рядам ополченцев, а в мае 2017 года в составе диверсионной группы он и еще двое ополченцев пытались попасть на подконтрольную Киеву территорию Донбасса. Но их обнаружили украинские силовики, во время задержания двое ополченцев были убиты.

Действия Агеева и ополченцев квалифицировали по статье "создание террористической группы или террористической организации" и статье "незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами" Уголовного кодекса Украины. Санкции статей предусматривают наказание сроком до 15 лет лишения свободы.