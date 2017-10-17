Будапешт надеется, что Киев отложит вступление в силу закона об образовании

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 окт — РИА Новости. Венгрия надеется, что парламент Украины перенесет вступление в силу закона об образовании или отложит его, заявил журналистам глава госсобрания Венгрии Ласло Кевер.

"Надеемся, что украинский парламент примет более разумное решение по закону, поскольку нынешнее решение приводит как к внутреннему, так и внешнему конфликту", — сказал он после встречи со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, где также обсуждался этот закон.

"Уверен, что Украина нуждается не во врагах, а в друзьях, особенно среди соседей", — добавил Кевер.