ЕС не должен допустить разворот России и Турции к Азии, заявил Шредер

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, избранный председателем совета директоров "Роснефти", заявил, что Европейский союз не должен допустить разворот России и Турции на Восток.

"Мы должны учитывать, что у России и Турции есть альтернатива Европе. Их путь может также лежать в направлении Азии", — приводит слова из выступления экс-канцлера в Менхенгладбахе газета Handelsblatt.

Шредер отметил, что сохранить стабильность в Европе можно только при участии РФ и Турции, и призвал Евросоюз предотвратить ситуацию, при которой Москва и Анкара "отклонятся" в сторону Китая.

Он также выступил за снятие санкций с компании "Роснефть" и прокомментировал свое назначение на новую должность.

"Только путем экономического обмена можно изменить структуры", — сказал Шредер, отвечая на вопрос о том, каким образом он планирует улучшить отношения ЕС и России, находясь в должности главы совета директоров "Роснефти".