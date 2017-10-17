Глава МПС призвал делегацию КНДР к диалогу с Сеулом на парламентском уровне

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 окт — РИА Новости. Генсек Межпарламентского союза Мартин Чунгонг сообщил РИА Новости, что на сегодняшней встрече с делегацией КНДР призвал северокорейцев к диалогу на парламентском уровне с представителями Сеула для разрядки напряженности на Корейском полуострове.

"Мы призываем их к взаимодействию на парламентском уровне для того, чтобы увидеть, как они могут действовать в направлении снятия напряженность на Корейском полуострове", — сказал Чунгонг.

Отвечая на уточняющий вопрос, призвал ли он северокорейцев к диалогу на парламентском уровне с южнокорейцами, генсек МПС заявил: "Да. Это то, что мы делаем всегда, потому что в этом и состоит парламентская дипломатия".

По его словам, диалог парламентов должен способствовать решению проблем. "Будь ли конфликт между Северной и Южной Кореями, или Палестиной и Израилем, мы поощряем такой диалог, и ассамблея МПС являются таким местом, где они могут получить такую возможность", — сказал он.