В ДНР настаивают на включении еще 58 человек в списки для обмена пленными

ДОНЕЦК, 17 окт — РИА Новости. Представители самопровозглашенной Донецкой республики в гуманитарной подгруппе по Донбассу будут в ходе встречи в Минске настаивать на включение в списки для обмена пленными еще 58 человек, сообщила во вторник журналистам омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

Заседания контактной группы по урегулированию ситуации на Украине и ее тематических подгрупп пройдут в Минске в среду.

"Наша сторона, как и прежде, будет настаивать на включение в список обмена 11 человек, обвиняемых Украиной в совершении особо тяжких преступлений либо осужденных по соответствующим статьям, и 47 человек, которые, по мнению украинской стороны, не связаны с событиями так называемой "АТО", — сказала Морозова.

Она призвала представителей Киева к конструктивному диалогу на предстоящей встрече в Минске.