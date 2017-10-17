Тегеран готов к переговорам с США по нефти и газу, заявили в Иране

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Тегеран готов к переговорам с американскими компаниями по нефти и газу, заявил министр нефти Ирана Бижан Зангане.

"Если они захотят, то мы готовы обсудить с компаниями США разработку нефтяных и газовых ресурсов", — приводит слова Зангане агентство IRNA.

По его словам, президент США Дональд Трамп сам мешает американским компаниями вести предпринимательскую деятельность в Иране, в то же время оставаясь недовольным тем, что европейские компании получают доход от своей деятельности в Иране.

Слова Зангане прозвучали после отказа со стороны Трампа подтвердить конгрессу соблюдение Ираном соглашения по ядерной программе, которое снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции. При этом президент не стал на международном уровне оспаривать соблюдение Ираном договоренностей по ядерной сделке.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны Совета Безопасности ООН, США и Евросоюза.