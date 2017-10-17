Президент Австрии принял отставку правительства после досрочных выборов

Победивший на выборах президента Австрии, бывший лидер зеленых Александр Ван дер Беллен во время интервью в Вене. Архивное фото

Победивший на выборах президента Австрии, бывший лидер зеленых Александр Ван дер Беллен во время интервью в Вене. Архивное фото

ВЕНА, 17 окт — РИА Новости. Правительство Австрии во вторник подало в отставку в соответствии с законом после досрочно проведенных парламентских выборов, сообщает информагентство APA.

После краткого заседания кабмина министры во главе с канцлером Кристианом Керном проследовали в президентскую резиденцию, где президент Александр Ван дер Беллен принял отставку, но попросил их продолжить работу. Глава государства отметил необходимость переговоров со всеми сторонами для формирования нового правительства. В завершении процедуры президент предложит заняться его формированием председателю лидирующей по результатам выборов Австрийской народной партии Себастьяну Курцу.

Как ожидается, днем во вторник пройдет первая встреча Народной партии с представителями Партии свободы по вопросу возможного заключения коалиционного соглашения. Такая коалиция по всем прогнозам является самой ожидаемой. Впрочем, Курц намерен провести переговоры со всеми партиями, включая социал-демократов, коалиция с которыми перед выборами развалилась.

В воскресенье в Австрии прошли досрочные парламентские выборы. Как ожидается, окончательные результаты подсчета будут объявлены в четверг, 19 октября. По последним данным МВД, социал-демократам удалось обойти правых, набрав 26,9% голосов избирателей против 26%. В настоящее время избирательной комиссии осталось досчитать порядка 36 тысяч бюллетеней, отданных по открепительным документам. Австрийская народная партия по-прежнему остается лидером голосования, набирая 31,5% голосов избирателей.

В парламент также проходят партии NEOS и "Список Петера Пильца" с 5,3% и 4,4% голосов соответственно, но не попадают бывшие в нем раньше "Зеленые", которые на этот раз получили лишь 3,8% голосов, не преодолев 4-процентный барьер.

В состав Национального совета входят 183 депутата, которые избираются только по партийным спискам.