Выход США из ЮНЕСКО говорит о расколе между культурами, заявил Пиотровский

С-ПЕТЕРБУРГ, 17 окт – РИА Новости. Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский назвал "печальным" решение США покинуть ЮНЕСКО; по его мнению, это свидетельствует об общем расколе между европейской и неевропейской культурой.

"Это очень печально. На самом деле это отражает серьезные проблемы, существующие в мире. Происходит раскол между европейской культурой и неевропейской культурой. Соединенные Штаты представляют неевропейскую культуру вместе с Англией, а ЮНЕСКО — это абсолютно европейское образование", — сказал Пиотровский журналистам во вторник.

По его мнению, решение США и Израиля покинуть ЮНЕСКО не создаст никаких проблем для этой организации.

"Ничего не угрожает", — отметил Пиотровский, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее США заявили о решении выйти из ЮНЕСКО. Страна останется членом этой международной организации до 31 декабря 2018 года, а с 2019 года будет находиться в статусе наблюдателя. Постпред США при ООН Никки Хейли, отметив "благую цель" ЮНЕСКО, заявила о "крайней политизации" структуры. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал ЮНЕСКО платформой для принятия "антиизраильских и антисемитских" решений, подтвердив намерение покинуть организацию вместе с США.