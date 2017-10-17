Матвиенко прокомментировала украинский закон об образовании

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. РФ примет меры, чтобы не допустить вступления в силу закона об образовании на Украине, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с председателем Госсобрания Венгрии Ласло Кевером.

"Мы будем действовать, чтобы понудить Украину убрать из закона все дискриминационные меры", — сказала она.

"Мы не можем допустить, чтобы он вступил в действие", — заявила Матвиенко.

Спикер Совфеда отметила, что на Украине идёт "наступление" на русский язык — закрываются русскоязычные школы, сокращается число уроков русского языка. Когда закон об образовании будет принят, ситуация изменится в негативную сторону, сказала она.

"Мы обращаемся к европейскому сообществу, считаем необходимой его реакцию", — заявила она.

Закон Украины об образовании "грубейшим" образом нарушает европейские конвенции, требующие от европейских государств соблюдения прав национальных меньшинств, подчеркнула Матвиенко.

В конце сентября президент Украины подписал закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств. Он вступил в силу 28 сентября и будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине. В Москве также считают, что закон об образовании нарушает Конституцию и международные обязательства Киева.