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Для урегулирования в Ираке нужен эффективный посредник, считают эксперты

14:2917.10.2017
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© AFP 2017 / Ahmad Al-RubayeИракские вонные продвигаться к городу Киркук в ходе операции против курдских боевиков. 16 октября 2017Иракские вонные продвигаться к городу Киркук в ходе операции против курдских боевиков. 16 октября 2017
© AFP 2017 / Ahmad Al-Rubaye

КАИР, 17 окт — РИА Новости, Надим Зуауи, Маргарита Кислова. Несмотря на разрастающийся конфликт между центральными властями Ирака и регионом Иракский Курдистан, который затрагивает и интересы соседних государств, действующая в этой стране антитеррористическая коалиция во главе с США не спешит предпринимать какие-либо серьезные практические шаги по его урегулированию. Опрошенные РИА Новости эксперты рассказали, почему так происходит, и кто мог бы сыграть роль посредника в этом конфликте.

Вашингтон подливал масла в огонь?

Иракские военные. Архивное фото
© AFP 2017 / Ahmad Al-Rubaye
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Как заявил экс-глава Центра исследований Вооруженных сил Египта генерал Гамаль Мазлюм, США снабжали оружием курдов долгое время без ведома центральных иракских властей. "Вашингтон вооружает как иракскую армию, так и иракских курдов, причем без ведома иракского правительства. Такая политика, проводимая уже достаточно долгое время, не может не привести к эскалации ситуации. Поэтому можно сказать, что политика Вашингтона стала одной из причин данного кризиса", — сказал собеседник агентства.

По словам эксперта, в целом политика Вашингтона в регионе Ближнего Востока на данном этапе состоит в том, чтобы разделять страны и народы на конфессиональной и национальной почве, особенно в богатых нефтью регионах, начиная с Южного Судана и заканчивая Киркуком и Иракским Курдистаном.

Президент США Дональд Трамп в Белом доме. Архивное фото
© AP Photo / Andrew Harnik
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"Международная антитеррористическая коалиция под руководством США хоть и призывает к диалогу между двумя сторонами, но на деле фактически подталкивает стороны конфликта к противостоянию, что еще больше усложняет ситуацию", — сказал Мазлюм в беседе с РИА Новости.

Конфликт не в интересах Вашингтона

В то же время, египетский дипломат, глава Совета по внешней политике Египта Иззат Саад полагает, что чрезмерная эскалация конфликта не отвечает интересам антитеррористической коалиции под руководством США. "Я полагаю, что все вовлеченные стороны, особенно Вашингтон, возглавляющий коалицию по борьбе с "Исламским государством" (ИГ, запрещена в России), не допустят военной эскалации конфликта, потому что это окажет негативное воздействие на борьбу с терроризмом и хрупкую стабильность в Ираке", — считает эксперт. По его словам, коалиция примет меры для недопущения разрастания конфликта.

Иракские вонные продвигаться к городу Киркук в ходе операции против курдских боевиков. 16 октября 2017
© AFP 2017 / Ahmad Al-Rubaye
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При этом он признал, что сложившаяся ситуация была прогнозируема и соответствующие опасения существовали. "Каир и Эр-Рияд выражали обеспокоенность, что референдум — это еще один шаг к эскалации", — сказал Саад. Он также напомнил про инициативу генсека Лиги арабских государств Ахмеда Абуль Гейта, который пытался сблизить позиции Багдада и Эрбиля. "Генсек ЛАГ прилагал усилия по сближению позиций сторон, я полагаю, что он еще в состоянии продолжить добиваться разрядки в Ираке", — сказал египетский дипломат.

Нужен посредник для сближения позиций

По словам бывшего помощника главы МИД Египта Реда Шахаты, для сближения позиций курдов и центральных иракских властей необходима третья региональная или международная сила, знакомая с требованиями обеих сторон конфликта и способная предложить действенное решение. "Я считаю, что необходимы международные или региональные механизмы для сближения точек зрения с помощью третьей силы, которая бы пользовалась уважением по обе стороны этого конфликта. Есть много друзей Ирака, в их числе и Россия. Ее позиция выражена, она понимает точку зрения курдов, может помочь Ираку начать диалог, который бы затронул экономические аспекты, безопасность нацменьшинств и выработал бы рамки сосуществования", — сказал эксперт в беседе с РИА Новости.

 

Иракские военные направляются к курдским позициям на южной окраине Киркука, Ирак. 15 октября 2017
© AFP 2017 / Ahmad Al-Rubaye
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Иракская армия ранним утром в понедельник начала операцию по восстановлению контроля над провинцией Киркук, находившейся в последние три года под прямым управлением администрации курдской автономии. Иракские военные, а также шиитские ополченцы, практически не встретив сопротивления, заняли ряд ключевых нефтегазовых объектов провинции, военную базу, аэропорт, а затем и сам город Киркук.

Конфликт Багдада и курдской автономии вокруг принадлежности спорной провинции Киркук обострился после проведения курдами без согласия иракских властей референдума о независимости 25 сентября, в ходе которого более 90% жителей высказались за отделение от Багдада.

США, в связи с развитием конфликта вокруг Иракского Курдистана, ограничились призывом к сторонам не нагнетать обстановку и стремиться к диалогу. В Вашингтоне также подчеркнули, что противостояние Багдада и Эрбиля отвлекает регион от жизненно важной миссии по борьбе с террористической организацией ИГ.

Курдский вопрос
© РИА Новости, Инфографика
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