Бывшая участница Pussycat Dolls рассказала о проституции в группе

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Бывшая вокалистка американской музыкальной группы Pussycat Dolls Кайя Джонс заявила, что девушек из коллектива принуждали к проституции.

"Моя правда: я была участницей не женской поп-группы, а сети проституции. О, иногда нам доводилось петь, и мы даже прославились. В то время как те, кто владел нами, делали деньги", — написала Джонс в своем Twitter

Певица утверждает, что ответственность за происходившее с ней и другими девушками лежит на основательнице группы, хореографе Робин Антин. Певица обратилась к ней с призывом рассказать правду о том, почему одна из участниц коллектива совершила самоубийство.

"Расскажи, как ты морально сломала нас", — написала Джонс, добавив, что участницы группы не могли рассказать о том, чем им приходится заниматься, из-за постоянных угроз.

Поп/R&B группа Pussycat Dolls просуществовала с 1995-го по 2010 год. В 2014 году одна из бывших участниц группы Симон Баттл покончила с собой в возрасте 25 лет.