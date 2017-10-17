Касперский назвал травлю его компании "паранойей и костром инквизиции"

МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Глава "Лаборатории Касперского" отверг обвинения иностранных СМИ в шпионаже с помощью продукции компании, и назвал их "паранойей, костром инквизиции и охотой на ведьм", об этом Евгений Касперский написал в своем блоге в LiveJournal.

"Я лично отвечаю за то, что в продуктах и апдейтах компании не содержится никакого шпионского/зловредного/недекларируемого функционала. И я лично заявляю, что все обвинения компании в шпионаже за (американскими) пользователями являются бездоказательной паранойей (в лучшем случае)", — написал Касперский.

Он подчеркнул, что функционал продуктов его компании целиком зависит от кода приложений и записей в обновлениях баз данных. При этом, продукты и базы компании полностью доступны на публичных серверах. Старые продукты и все обновления также можно увидеть в бэкапах.

"Если в них есть хоть какой-либо недекларируемый (шпионский) функционал, нарушающий конфиденциальность информации наших пользователей — сообщите название продукта, название модуля, адрес подозреваемого кода или же номер апдейта и идентификатор записи. Только такая техническая информация принимается к рассмотрению — но отнесёмся к ней мы максимально серьёзно, вплоть до внутреннего расследования", — пишет Касперский.

По его словам, без подобной информации любые сообщения будут "заведомым враньем, либо трансляцией чьих-то фальсификаций".

"Ещё раз, недавняя травля нашей компании — это паранойя, костер инквизиции и охота на ведьм", — подчеркнул глава компании.

Агентство Блумберг сообщало, что компания Staples отказалась от продажи антивирусного программного обеспечения "Лаборатории Касперского", ПО удалили с вебсайта компании, в четверг продажи также прекратились во всех магазинах ритейлера.

В интервью РИА Новости Касперский отмечал, что американский рынок — стратегический и компания не намерена уходить с него из-за запрета на использование ее продукции в госучреждениях страны. При этом она поменяет свою стратегию развития в США.

Также Касперский отмечал, что надеется вернуться к работе с ведущим сетевым магазином электроники и программного обеспечения в США Best Buy, когда улягутся политические страсти. В начале сентября ритейлер перестал предлагать клиентам продукцию "Лаборатории Касперского". Представитель ритейлера тогда заявлял, что решение связано с сообщениями СМИ и действиями конгресса США.

В сентябре Министерство внутренней безопасности США предписало всем госучреждениям и связанным с ними компаниям в трехмесячный срок начать прекращение использования программ "Лаборатории Касперского". Они, по мнению ведомства, могут нанести ущерб нацбезопасности. В "Лаборатории Касперского" в ответ заявили, что компания не помогает какому бы то ни было правительству в попытках кибершпионажа.