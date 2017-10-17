Саакашвили на митинге в Киеве потребовал от Порошенко уйти в отставку

МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в ходе митинга около здания Рады потребовал, чтобы украинский лидер Петр Порошенко ушел в отставку, сообщает корреспондент РИА Новости.

Во вторник у здания Рады проходят акции протеста. Несколько тысяч человек требуют отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд. Митингующие полностью заполнили площадь Конституции около здания парламента, а также часть прилегающих к нему улиц.

"Если сегодня Порошенко последний раз не услышит вас и попытается выиграть время, как он делает три года, тогда нам всем надо переместиться в другое место с этой площади", — заявил политик.

В ходе митинга он призвал киевлян после работы присоединиться к акции протеста и потребовать, чтобы Порошенко "подумал об уходе со своего поста и освободил народ Украины".

Протестующие одобрительно отреагировали на призывы Саакашвили.

Как рассказал корреспондент РИА Новости, один из участников акции протеста устроил небольшое шоу: надел маску Порошенко, на шею повесил табличку с надписью "Импичмент" и танцует.

Политолог Олег Онопко считает, что "без санкции на то США личный конфликт Саакашвили и Порошенко вряд ли перерастет во что-то более серьезное".

"Скорее всего, конфликт будет протекать при помощи политических дискуссий. И, возможно, перерастет в фазу открытой президентской или парламентской кампании сторонников Саакашвили или его самого", – заявил он.