Саакашвили на митинге в Киеве потребовал от Порошенко уйти в отставку

МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в ходе митинга около здания Рады потребовал, чтобы украинский лидер Петр Порошенко ушел в отставку, сообщает корреспондент РИА Новости.
"Если сегодня Порошенко последний раз не услышит вас и попытается выиграть время, как он делает три года, тогда нам всем надо переместиться в другое место с этой площади", — заявил политик.
В ходе митинга он призвал киевлян после работы присоединиться к акции протеста и потребовать, чтобы Порошенко "подумал об уходе со своего поста и освободил народ Украины".
Протестующие одобрительно отреагировали на призывы Саакашвили.
Как рассказал корреспондент РИА Новости, один из участников акции протеста устроил небольшое шоу: надел маску Порошенко, на шею повесил табличку с надписью "Импичмент" и танцует.
Политолог Олег Онопко считает, что "без санкции на то США личный конфликт Саакашвили и Порошенко вряд ли перерастет во что-то более серьезное".