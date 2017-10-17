КНДР заявила, что "в любой момент" может начаться ядерная война

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Северная Корея согласна с идеей полного запрета ядерного оружия, заявил заместитель постоянного представителя страны при ООН Ким Ин Рен. Он отметил, что война "может начаться в любой момент".

То, что у Пхеньяна есть ядерное оружие и баллистические ракеты, по словам дипломата, — это "оправданная мера по самозащите".

"Ни одна страна в мире не подвергалась такой крайней и прямой ядерной угрозе со стороны США столь долгое время", — подчеркнул представитель КНДР.

По его словам, ситуация в регионе достигла критической точки. Он отметил, что пока Вашингтон, "который упорно угрожает и шантажирует ядерным оружием, отрицает договор о запрете ядерного оружия, КНДР не примкнет к соглашению".

"Мы никогда и ни при каких обстоятельствах не будем вести переговоры по нашему ядерному оружию и баллистическим ракетам и никогда даже на дюйм не отступим от выбранного нами пути", — заверил дипломат.

В этом году, по его словам, КНДР "прошла финальный рубеж в формировании ядерных сил страны" и теперь обладает "различными способами доставки атомной бомбы, водородной бомбы и межконтинентальных баллистических ракет".

"Вся территория США находится в зоне наших ракет, и если США осмелятся хотя бы на дюйм вторгнуться на нашу священную землю, они не избегут нашего жестокого наказания", — пообещал Ким Ин Рен.

Реакция США

В свою очередь, заместитель госсекретаря США Джон Салливан заявил, что Вашингтон стремится к дипломатическому решению проблемы КНДР, но готовится и к худшему варианту развития событий.

"Пхеньян драматизирует"

"Нельзя забывать о защите союзников США в лице Японии и Южной Кореи", — отметил он.

Политолог Андрей Суздальцев предположил, что острота проблемы несколько преувеличена.

"Думаю, Пхеньян немного драматизирует ситуацию, это эмоциональная реакция. Вряд ли американцы готовят неожиданный ядерный удар", — заявил он.

По его словам, КНДР нервничает, потому что ориентируется на Трампа, который ведет себя очень эмоционально, несдержанно.

"К тому же идут традиционно масштабные совместные учения США и Южной Кореи как раз у побережья КНДР. Это, конечно, вызывает беспокойство в руководстве Северной Кореи", — отметил Суздальцев.

Санкции Совбеза ООН

В сентябре Совбез ООН в ответ на ракетные и ядерные испытания Северной Кореи единогласно ввел новые санкции в отношении Пхеньяна, которые сильно ограничили экспортные и импортные возможности КНДР.

Ограничения коснулись поставок нефтепродуктов — до 500 тысяч баррелей с 1 октября по 31 декабря и до двух миллионов баррелей в течение всего 2018 года на все виды переработанной нефти. Что касается поставок в Северную Корею сырой нефти, ее объемы не должны превышать показатели за прошедшие 12 месяцев.

Кроме того, запрещается продавать Пхеньяну конденсаты и газоконденсатные жидкости. КНДР, в свою очередь, не может поставлять в другие страны текстильную продукцию.

Владимир Путин 16 октября подписал указ о мерах по выполнению резолюции Совбеза ООН, предусматривающей ряд ограничений в отношении КНДР. Президент также поручил приостановить научно-техническое сотрудничество с Северной Кореей.

Россия и Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.