КНДР заявила, что "в любой момент" может начаться ядерная война

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Северная Корея согласна с идеей полного запрета ядерного оружия, заявил заместитель постоянного представителя страны при ООН Ким Ин Рен. Он отметил, что война "может начаться в любой момент".
"Ни одна страна в мире не подвергалась такой крайней и прямой ядерной угрозе со стороны США столь долгое время", — подчеркнул представитель КНДР.
По его словам, ситуация в регионе достигла критической точки. Он отметил, что пока Вашингтон, "который упорно угрожает и шантажирует ядерным оружием, отрицает договор о запрете ядерного оружия, КНДР не примкнет к соглашению".
"Мы никогда и ни при каких обстоятельствах не будем вести переговоры по нашему ядерному оружию и баллистическим ракетам и никогда даже на дюйм не отступим от выбранного нами пути", — заверил дипломат.
В этом году, по его словам, КНДР "прошла финальный рубеж в формировании ядерных сил страны" и теперь обладает "различными способами доставки атомной бомбы, водородной бомбы и межконтинентальных баллистических ракет".
"Вся территория США находится в зоне наших ракет, и если США осмелятся хотя бы на дюйм вторгнуться на нашу священную землю, они не избегут нашего жестокого наказания", — пообещал Ким Ин Рен.
Реакция США
В свою очередь, заместитель госсекретаря США Джон Салливан заявил, что Вашингтон стремится к дипломатическому решению проблемы КНДР, но готовится и к худшему варианту развития событий.
"Пхеньян драматизирует"
Политолог Андрей Суздальцев предположил, что острота проблемы несколько преувеличена.
"Думаю, Пхеньян немного драматизирует ситуацию, это эмоциональная реакция. Вряд ли американцы готовят неожиданный ядерный удар", — заявил он.
По его словам, КНДР нервничает, потому что ориентируется на Трампа, который ведет себя очень эмоционально, несдержанно.
"К тому же идут традиционно масштабные совместные учения США и Южной Кореи как раз у побережья КНДР. Это, конечно, вызывает беспокойство в руководстве Северной Кореи", — отметил Суздальцев.
Санкции Совбеза ООН
В сентябре Совбез ООН в ответ на ракетные и ядерные испытания Северной Кореи единогласно ввел новые санкции в отношении Пхеньяна, которые сильно ограничили экспортные и импортные возможности КНДР.
Кроме того, запрещается продавать Пхеньяну конденсаты и газоконденсатные жидкости. КНДР, в свою очередь, не может поставлять в другие страны текстильную продукцию.
Владимир Путин 16 октября подписал указ о мерах по выполнению резолюции Совбеза ООН, предусматривающей ряд ограничений в отношении КНДР. Президент также поручил приостановить научно-техническое сотрудничество с Северной Кореей.
Россия и Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.