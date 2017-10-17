Наследный принц Бахрейна хочет обсудить поставки российской военной техники

Военная техника на международной оборонной выставке BIDEC-2017 в Бахрейне

Военная техника на международной оборонной выставке BIDEC-2017 в Бахрейне

МАНАМА (Бахрейн), 17 окт — РИА Новости. Наследный принц Бахрейна, командующий королевской гвардией шейх Нассер бин Хамад аль-Халифа планирует посетить Россию для обсуждения новых поставок российской военной техники, заявил журналистам во вторник в ходе выставки BIDEC-2017 заместитель гендиректора "Рособоронэкспорта", возглавляющий делегацию РОЭ на оружейном салоне, Сергей Гореславский.

"В ходе выставки у нас был контакт и обсуждение нашего дальнейшего взаимодействия с главой королевской гвардии, наследным принцем Бахрейна. Мы рассчитываем, что он в скором времени посетит Россию для того, чтобы более предметно обсудить практическое взаимодействие, мы можем выйти на интересные проекты с этой службой", — сказал он.

Гореславский отметил, что в интересах королевской гвардии Бахрейна Россия уже совершила поставку автоматов Калашникова. Сегодня сторонами прорабатываются возможности поставок этой службе средств индивидуальной защиты, стрелкового оружия и легкой бронетехники.

Аль-Халифа заявил накануне, что его страна ведет переговоры с Россией по поставкам систем ПВО С-400. По его словам, Бахрейн заинтересован в увеличении поставок российского вооружения.