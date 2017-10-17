Саакашвили рассказал о стратегии при невыполнении требований митингующих

КИЕВ, 17 окт – РИА Новости. Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил на митинге возле здания Верховной рады, что если власти Украины до конца дня не удовлетворят требования демонстрантов, организаторы акции разработают новый план действий, передает корреспондент РИА Новости.
"Если до конца дня эти люди (депутаты Рады — ред.) не примут ни одного решения на благо народа, то мы должны подумать о следующем требовании,.. о наших действиях", — заявил Саакашвили, выступая перед протестующими.
Он также считает, что пока Петр Порошенко занимает пост президента Украины, в стране не будет улучшений. "Пока есть Порошенко, не будет прогресса, борьбы с коррупцией. Будет нищета, унижение, эмиграция украинцев, особенно молодежи, будет падение престижа Украины, распродажа денег, выделяемых на войну. Пока есть Порошенко, будут новые смерти, новые несчастья",- заявил Саакашвили.
"Если сегодня Порошенко последний раз не услышит вас и попытается выиграть время, как он делает три года, тогда нам всем надо переместиться в другое место с этой площади. Я призываю всех киевлян после работы присоединиться к нам и требовать только одного — чтобы Порошенко подумал о том, чтобы уйти со своего поста и освободить народ Украины",- добавил политик.
Участники акции протеста одобрительно отреагировали на призывы Саакашвили.